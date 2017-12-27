Ученые назвали главную опасность синдрома беспокойных ног

Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2017 23:45

Синдром беспокойных ног (СБН) — довольно распространённая проблема в современном мире. Дискомфортом и болями в ногах чаще всего страдают женщины. 

Ученые проанализировали данные о 57 417 женщинах, средний возраст которых составлял 67 лет. Специалисты большое внимание уделили синдрому беспокойных ног.

Выяснилось, в течение десяти лет специалисты зафиксировали 6448 смертей, наступивших по различным причинам. При этом риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был выше у тех, кто страдал болями в ногах. К слову, связи между СБН и смертностью из-за онкологии и других причин установлено не было.

Причиной такого синдрома может быть наследственность. Кроме того, риск развития подобной патологии увеличивается среди пациентов с ожирением, хроническим алкоголизмом, радикулитом.

Чаще всего "синдром беспокойных ног" обостряется в вечернее и ночное время и приводит к нарушению сна, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Neurology.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2017 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…

    Читать статью
  • Арманжан

    Арманжан

    Ето самый лучший игра в мире мне очень нравится

    Читать статью
  • Арманжан

    Арманжан

    Игра очень хороший

    Читать статью
  • Анастасия

    Анастасия

    Платно... Везде на юриста платно

    Читать статью
  • Сергей

    Сергей

    Статья написана, вероятно, давно и перепечатана сегодня. Где Вы нашли сегодня краны по 100 -500 сатошей? Бред какой-то...

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии