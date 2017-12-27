Ученые назвали главную опасность синдрома беспокойных ног

Синдром беспокойных ног (СБН) — довольно распространённая проблема в современном мире. Дискомфортом и болями в ногах чаще всего страдают женщины.
Ученые проанализировали данные о 57 417 женщинах, средний возраст которых составлял 67 лет. Специалисты большое внимание уделили синдрому беспокойных ног.
Выяснилось, в течение десяти лет специалисты зафиксировали 6448 смертей, наступивших по различным причинам. При этом риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был выше у тех, кто страдал болями в ногах. К слову, связи между СБН и смертностью из-за онкологии и других причин установлено не было.
Причиной такого синдрома может быть наследственность. Кроме того, риск развития подобной патологии увеличивается среди пациентов с ожирением, хроническим алкоголизмом, радикулитом.
Чаще всего "синдром беспокойных ног" обостряется в вечернее и ночное время и приводит к нарушению сна, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Neurology.
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