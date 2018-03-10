Ученые назвали главные причины развития особо опасного рака

Специалисты Университета Северной Каролины в США исследовали систему развития метастазирующей формы рака молочной железы. Часто именно эта форма рака становится причиной смерти женщин, страдающих онкологией. Выяснилось, что вторичные очаги опухоли появляются во время миграции не одной, а целых сгустков злокачественных клеток.

Ученые провели анализ активности разных участков ДНК в образцах первичной опухоли и метастазах у 16 пациенток. Исследователи узнали, что во вторичных очагах клетки отличаются друг от друга профилями экспрессии генов, это характерно для «родительского» новообразования. Это значит, что метастазы с самого начала образуются из совокупностей клеток, оторвавшихся от первичного очага, сообщает Lenta.ru.

По мнению ученых, исследование показало, что для действенном лечении опухоли нужно применить комбинированную терапию, целью которой являются разные популяции злокачественных клеток в новообразовании. Агрессивность вторичных очагов становится следствием мутаций, которые произошли в самой опухоли, таким образом не придется анализировать каждый метастаз, чтобы принять решение о методе лечения.