Ученые назвали идеальную длину рабочей недели

Группа ученых из Австралии назвали «безопасную» продолжительность рабочей недели, которая позволит человеку не терять работоспособности и находится в хорошей форме.
Отмечается, что в эксперименте приняли участие восемь тысяч человек. В итоге они выяснили, что работать более 39 часов в неделю вредно для здоровья.
Люди, которые слишком много работают, чаще болеют, страдают депрессиями и бессонницей. Выяснилось, что для женщин оптимальная длительность рабочей недели составляет не более 34 часов, для мужчин – до 47 часов.
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