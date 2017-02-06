Ученые назвали идеальную длину рабочей недели

Александр
Автор: Александр Февраль 6, 2017 21:45

Группа ученых из Австралии назвали «безопасную» продолжительность рабочей недели, которая позволит человеку не терять работоспособности и находится в хорошей форме.

Отмечается, что в эксперименте приняли участие восемь тысяч человек. В итоге они выяснили, что работать более 39 часов в неделю вредно для здоровья.

Люди, которые слишком много работают, чаще болеют, страдают депрессиями и бессонницей. Выяснилось, что для женщин оптимальная длительность рабочей недели составляет не более 34 часов, для мужчин – до 47 часов.

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Александр
Автор: Александр Февраль 6, 2017 21:45
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