Ученые назвали лучшее время для приема калорийной пищи

Александр
Автор: Александр Июль 25, 2017 19:46

Американские ученые выяснили лучшее время для приема наиболее калорийной пищи. Масштабное исследование, проведенное сотрудниками Медицинского центра Университета Лома Линда, еще раз подтвердило всем известную пословицу: «завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу».

В эксперименте принимали участие порядка 50 тысяч человек. Выяснилось, что те, кто плотно завтракал, имели более низкий и стабильный индекс массы тела (ИМТ), чем остальные. А вот у любителей позднего и обильного ужина, как правило, наблюдалось диаметрально противоположная ситуация.

По рекомендации специалистов, наибольшая доля калорийности суточного рациона должна приходиться на завтрак, а вот минимальная — наоборот на ужин. Также лучше не питаться после 18:00, цитирует The Telegraph анотацию исследования в Journal of Nutrition.

Те участники эксперимента, которые получали калорийный завтрак, в течение дня меньше уставали. Кроме того, у них не было потребности в постоянных перекусах и вечером им не хотелось обильного ужина.

Таким образом, считают специалисты, завтрак помогает не переедать на протяжении всего дня и поддерживать баланс. Например, если в первой половине дня человек ел, то во второй половине дня его порции еды будут значительно меньше.

Кстати, не обязательно завтракать, как только вы проснулись. Можно сначала выпить просто стакан воды, а потом через некоторое время приступить к трапезе.

Ученые подчеркивают, что завтрак несет исключительную пользу. Причем человек может подобрать для себя завтрак из своих любимых продуктов, которые ему по душе.

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Александр
Автор: Александр Июль 25, 2017 19:46
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

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