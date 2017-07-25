Ученые назвали лучшее время для приема калорийной пищи
Американские ученые выяснили лучшее время для приема наиболее калорийной пищи. Масштабное исследование, проведенное сотрудниками Медицинского центра Университета Лома Линда, еще раз подтвердило всем известную пословицу: «завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу».
В эксперименте принимали участие порядка 50 тысяч человек. Выяснилось, что те, кто плотно завтракал, имели более низкий и стабильный индекс массы тела (ИМТ), чем остальные. А вот у любителей позднего и обильного ужина, как правило, наблюдалось диаметрально противоположная ситуация.
По рекомендации специалистов, наибольшая доля калорийности суточного рациона должна приходиться на завтрак, а вот минимальная — наоборот на ужин. Также лучше не питаться после 18:00, цитирует The Telegraph анотацию исследования в Journal of Nutrition.
Те участники эксперимента, которые получали калорийный завтрак, в течение дня меньше уставали. Кроме того, у них не было потребности в постоянных перекусах и вечером им не хотелось обильного ужина.
Таким образом, считают специалисты, завтрак помогает не переедать на протяжении всего дня и поддерживать баланс. Например, если в первой половине дня человек ел, то во второй половине дня его порции еды будут значительно меньше.
Кстати, не обязательно завтракать, как только вы проснулись. Можно сначала выпить просто стакан воды, а потом через некоторое время приступить к трапезе.
Ученые подчеркивают, что завтрак несет исключительную пользу. Причем человек может подобрать для себя завтрак из своих любимых продуктов, которые ему по душе.
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