Ученые назвали настоящий возраст Гроба Господня

Место захоронения тела Иисуса Христа всегда волновало людей в течение тысячелетий. Гробница, которую традиционно считают местом погребения Христа, находится в Иерусалиме — в храме Гроба Господня. Часть гробницы сохранилась до наших дней, пережив многочисленные разрушения и реконструкции окружающего ее храма.

Пока археологи нем могут со 100% точностью сказать, что гробница — это на самом деле место погребения Иисуса из Назарета. Но многие доказательства указывают на то, что представители римского императора Константина спустя 300 лет правильно определили место захоронения.

Кстати. накануне появилась новая информация в пользу этого утверждения. Выяснилось, возраст гробницы в храме Гроба Господня достигает примерно двух тысяч лет. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на сайт National Geographic.

Ученые провели тщательное исследование известняка, который скреплял оригинальную поверхность гробницы, и мраморную плиту, которая покрывала ее. В итоге экспертам удалось выяснить, когда зерна кварца в составе материала в последний раз подвергались воздействию солнечного света.

Анализ показал, что верхняя плита была установлена около 345 года н. э. Образцы строительного раствора, взятые на останках южной стены гробницы, оказались датированы 335 и 1570 годами нашей эры. Раствор, взятый у входа в гробницу, относится к XI веку.

Результаты анализов совпали с хронологией, принятой в христианской традиции. Напомним, гробницу обнаружила римская императрица Елена в 326 году нашей эры. Позже вокруг этого места был построен Храм Гроба Господня.

Ранее уже сообщалось, в 2016 году реставраторы вскрыли плиту на погребальном Ложе Христа в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Это было сделано впервые.

Отметим, плита была установлена в 1555 году. Согласно христианской традиции, тело Иисуса Христа после его распятия римлянами было положено на полку. Христос воскрес после смерти. Женщины, которые пришли, чтобы помазать его тело через три дня после похорон, не нашли никаких останков.

Эта полка захоронения заключена в небольшую структуру, называемую Кувуклия. Она была реконструирована в 1808-1810 годах после того, как сгорела в огне. Сейчас команда ученых из Национального технического университета Афин ведет реставрацию Кувуклии и интерьера гробницы.