Ученые назвали песню, которая может спасти жизнь

Александр
Автор: Александр Июнь 16, 2018 05:46

Испанские ученые провели исследование и пришли к выводу, что одна из песен поможет врачам спасти человека. Этой песней оказался хит 90-х – Macarena испанской группы Los Del Rio. Он подходит для выполнения непрямого массажа сердца.

В эксперименте приняли участие 164 студента. Их разделили на три группы. Одна выполняла компрессию грудной клетки при помощи метронома. Участников второй группы попросили напевать про себя песню Macarena. Третья группа стала контрольной, пишет «РИА Новости».

Студенты по две минуты делали массаж сердца, и в итоге выяснилось, что в первой группе правильный темп или 100-120 нажатий в минуту, выдержал 91% участников. Второе место заняли студенты, которые делали массаж с песней. 74% из них попадали в ритм. Участники третьей группы справились хуже всех. Они не использовали ни метроном, ни Macarena, и только 21% из них взяли нужный ритм.

Ученые отметили: конечно, метроном намного эффективней, чем Macarena, но он не всегда есть под рукой. Поэтому хит из 90-х вполне может спасти кому-то жизнь.

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Александр
Автор: Александр Июнь 16, 2018 05:46
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  • Иван

    Иван

    Супер)

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  • Наталья

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    подобное притягивает подобное. Мы были в музее и все остались в восторге.

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  • Саша

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    Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дент

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  • Дмитрий Волох

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  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

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