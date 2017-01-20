Ученые назвали причины преждевременного старения

Ученые из Калифорнийского Университета в Сан-Диего выяснили основные причины, которые приводят к преждевременному старению. Это сидячий образ жизни и низкая физическая активность.

Выяснилось, что пожилые женщины, которые сидят более 10 часов в день при низкой физической активности, биологически старше на восемь лет своих более активных ровесниц. Такой вывод был сделан на основе исследования, в котором приняли участие почти 1500 женщин в возрасте от 64 до 95 лет.

У женщин, любящих проводить свое время в кресле или на диване, нашли более короткие теломеры. Поясним, теломеры — это концевые участки хромосом, которые выполняют защитную функцию. Считается, что предел количества делений клеток приблизительно равен 50, после чего клетки начинают проявлять признаки старения.

Проще говоря, короткие теломеры связаны с резко выраженными возрастными изменениями в состоянии здоровья. Укороченные теломеры связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и даже раком.