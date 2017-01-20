Ученые назвали причины преждевременного старения

Александр
Автор: Александр Январь 20, 2017 16:46

Ученые из Калифорнийского Университета в Сан-Диего выяснили основные причины, которые приводят к преждевременному старению. Это сидячий образ жизни и низкая физическая активность.

Выяснилось, что пожилые женщины, которые сидят более 10 часов в день при низкой физической активности, биологически старше на восемь лет своих более активных ровесниц. Такой вывод был сделан на основе исследования, в котором приняли участие почти 1500 женщин в возрасте от 64 до 95 лет.

У женщин, любящих проводить свое время в кресле или на диване, нашли более короткие теломеры. Поясним, теломеры — это концевые участки хромосом, которые выполняют защитную функцию. Считается, что предел количества делений клеток приблизительно равен 50, после чего клетки начинают проявлять признаки старения.

Проще говоря, короткие теломеры связаны с резко выраженными возрастными изменениями в состоянии здоровья. Укороченные теломеры связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и даже раком.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 20, 2017 16:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии