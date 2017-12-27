Ученые назвали продукт, который делает человека умнее

Мозг человека является самым удивительным и, наверное, неизученным органом. Давно доказано, что от питания зависят наши интеллектуальные способности. Накануне ученые из Пенсильванского университета обновили эти данные.

Специалисты выразили уверенность в том, что употребление в пищу рыбы повышает интеллект и способствует улучшению сна. В жирных сортах рыбы содержатся жирные кислоты Омега-3, которые как раз и улучшают работу мозга.

Масштабное исследование проводили среди детей в возрасте от 9 до 11 лет. Каждому из них задавали вопрос — насколько часто они едят рыбу? После этого ученые проанализировали уровень интеллекта и оценили качество их сна. Выяснилось, дети, которые ели рыбу хотя бы раз в неделю, меньше страдали нарушениями сна. Кроме того, употребление этого продукта положительно влияло на клетки их мозга.

По мнению ученых, результаты исследования свидетельствуют в пользу того, что детям следует чаще давать рыбу. Ребенку можно принимать ее в пищу, начиная с двухлетнего возраста, именно тогда мозг будет полноценно работать, пишут РИА Новости.