Ученые назвали продукт, который делает человека умнее

Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2017 23:45

Мозг человека является самым удивительным и, наверное, неизученным органом. Давно доказано, что от питания зависят наши интеллектуальные способности. Накануне ученые из Пенсильванского университета обновили эти данные.

Специалисты выразили уверенность в том, что употребление в пищу рыбы повышает интеллект и способствует улучшению сна. В жирных сортах рыбы содержатся жирные кислоты Омега-3, которые как раз и улучшают работу мозга.

Масштабное исследование проводили среди детей в возрасте от 9 до 11 лет. Каждому из них задавали вопрос — насколько часто они едят рыбу? После этого ученые проанализировали уровень интеллекта и оценили качество их сна. Выяснилось, дети, которые ели рыбу хотя бы раз в неделю, меньше страдали нарушениями сна. Кроме того, употребление этого продукта положительно влияло на клетки их мозга.

По мнению ученых, результаты исследования свидетельствуют в пользу того, что детям следует чаще давать рыбу. Ребенку можно принимать ее в пищу, начиная с двухлетнего возраста, именно тогда мозг будет полноценно работать, пишут РИА Новости.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2017 23:45
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  • Лена

    Лена

    Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…

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  • Арманжан

    Арманжан

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