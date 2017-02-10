Американские ученые назвали самую опасную группу крови, которая грозит человеку склонностью к определенным заболеваниям. Выяснилось, что люди с четвертой группой крови хуже всего защищены от умственной деградации. Они на 82% более склонны к развитию проблем с памятью и мышлением.
Причина этому – высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Именно они повышают вероятность возникновения проблем с памятью и развития деменции.
В частности, у носителей четвертой группой крови выявлен повышенный уровень белка, ускоряющий свертываемость крови. Это может привести к тромбам и плохой проводимости сосудов. А нарушения кровообращения в свою очередь тесно связаны с развитием когнитивных нарушений и расстройств интеллекта, пишет medikforum.ru.
К таким выводам ученые из медицинского колледжа при Вермонтском университете пришли в ходе исследования, в котором приняли участие более 30 тысяч человек. Наблюдение за здоровьем добровольцев длились три с половиной года.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий