Ученые назвали самую опасную группу крови

Александр
Автор: Александр Февраль 10, 2017 12:45

Американские ученые назвали самую опасную группу крови, которая грозит человеку склонностью к определенным заболеваниям. Выяснилось, что люди с четвертой группой крови хуже всего защищены от умственной деградации. Они на 82% более склонны к развитию проблем с памятью и мышлением.

Причина этому – высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Именно они повышают вероятность возникновения проблем с памятью и развития деменции.

В частности, у носителей четвертой группой крови выявлен повышенный уровень белка, ускоряющий свертываемость крови. Это может привести к тромбам и плохой проводимости сосудов. А нарушения кровообращения в свою очередь тесно связаны с развитием когнитивных нарушений и расстройств интеллекта, пишет medikforum.ru.

К таким выводам ученые из медицинского колледжа при Вермонтском университете пришли в ходе исследования, в котором приняли участие более 30 тысяч человек. Наблюдение за здоровьем добровольцев длились три с половиной года.

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Александр
Автор: Александр Февраль 10, 2017 12:45
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