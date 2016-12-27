Ученые назвали самый непривлекательный день для женщин

Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 17:45

Британские ученые в ходе масштабного эксперимента выяснили день, когда женщины выглядят наименее привлекательно. Оказывается, самый худший день для дам – это среда.

Сказывается стрессовое начало рабочей недели. Кроме того, женщины уже накапливают усталость, поскольку выходные были несколько дней назад. В результате представительницы прекрасного пола выглядят постаревшими и сильно уставшими.

Ученые также определили и время, когда наступает самый пик – 15:30. Глянув в зеркало в это время, немногие женщины останутся довольны внешностью, пишут dni24.com.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 17:45
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  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

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    Саша

    Вы супер

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  • Валентин

    Валентин

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