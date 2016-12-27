Ученые назвали самый непривлекательный день для женщин

Британские ученые в ходе масштабного эксперимента выяснили день, когда женщины выглядят наименее привлекательно. Оказывается, самый худший день для дам – это среда.
Сказывается стрессовое начало рабочей недели. Кроме того, женщины уже накапливают усталость, поскольку выходные были несколько дней назад. В результате представительницы прекрасного пола выглядят постаревшими и сильно уставшими.
Ученые также определили и время, когда наступает самый пик – 15:30. Глянув в зеркало в это время, немногие женщины останутся довольны внешностью, пишут dni24.com.
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Наталья
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Саша
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Валентин
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