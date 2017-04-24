Ученые назвали самый опасный алкоголь в мире

Исследователи из Канады провели эксперимент и пришли к выводу, что алкогольный коктейль с добавлением энергетика является самым вредным напитком в мире.
Выяснилось, что оказывают влияние на организм как наркотики, резко увеличивают число сердечных сокращений.
Канадские ученые отмечают, что употребление таких коктейлей повышает риск получения травмы из-за того, что человек не хочет спать.
Как передают СМИ, у человека больше шансов попасть в ДТП, получить травмы при конфликтах и случайных падениях в результате употребления такого напитка, что было доказано в ходе исследований.
Фото: pixabay.com
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