Ученые назвали самый опасный напиток в мире

Исследователи из США провели эксперимент и пришли к выводу, что молочный коктейль является самым вредным напитком в мире.
Выяснилось, что молочные коктейли оказывают влияние на организм как наркотики, особенно если они с наполнителями.
Американские ученые отмечают, что употребление молочных коктейлей приводит к выработке так называемого «гормона счастья», после чего у человека появляется зависимость.
Как передают СМИ, напиток пользуется особой популярностью у маленьких детей.
Фото: pixabay.com
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