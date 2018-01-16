Ученые назвали самый привлекательный тип женщин

Мужчины считают блондинок более привлекательными по сравнению с брюнетками и шатенками. Такой вывод сделали специалисты из Аугсбургского университета в США, которые провели небольшое исследование.

В исследовании 110 мужчин оценивали, насколько привлекательны девушки, которых им показали на снимках. Представительницы прекрасного пола были сфотографированы со спины. В результате большинство мужчин признали более симпатичными светловолосых девушек. В то же время опрашиваемые считают их более легкомысленными, пишет «РИА Новости».

Одновременно с этим участники эксперимента заявляют, что для брака и воспитания детей предпочли бы женщин с темными волосами.