Ученые назвали смертельные риски родов в домашних условиях

Домашние роды — это не лучшее решение, говорят ученые. Существуют определенные риски, иногда и смертельные. Например, при использовании предварительно нагретых ванн с водой. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование врачей.

Выводы специалисты сделали после того, как новорожденная девочка едва не умерла из-за сепсиса, заразившись легионеллезом в ванной, где ее мать решила провести роды.

Вода была налита за несколько дней до появления на свет младенца, что, предположительно, стало благотворной средой для появления опасных бактерий. Как отметили медики, люди – это сухопутные млекопитающие. Рожать в воде, как дельфины, это неправильный вариант. Многие младенцы со слабым иммунитетом уязвимы перед серьезными инфекциями.

Практика показывает, что можно провести роды дома. Отзывы весьма различные среди мамочек. В теории обычно все проходит без осложнений, но все же лучше обращаться в скорую помощь.