Ученые назвали страну, способную пережить зомби-апокалипсис

Бразильские ученые разработали компьютерную модель «зомби-апокалипсиса», чтобы выяснить, при каких условиях можно выжить в такой ситуации. Оказалось, что спасти может только сильная и многочисленная армия. Специалисты даже назвали единственную страну, которая способна одолеть зомби-эпидемию.

По их данным, только Северная Корея сможет справиться с зомби-апокалипсисом. Все дело в сильной армии и ее численности. В программе заложено три «популяции» людей: военные, гражданские и зомби. Только при условии, что в стране приходится 46 солдат на каждую тысячу гражданских, «живые мертвецы» будут уничтожены до того, как эпидемия начнет разрастаться до неконтролируемого уровня, сообщает «РИА Новости».