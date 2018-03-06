Ученые назвали страну, способную пережить зомби-апокалипсис

Бразильские ученые разработали компьютерную модель «зомби-апокалипсиса», чтобы выяснить, при каких условиях можно выжить в такой ситуации. Оказалось, что спасти может только сильная и многочисленная армия. Специалисты даже назвали единственную страну, которая способна одолеть зомби-эпидемию.
По их данным, только Северная Корея сможет справиться с зомби-апокалипсисом. Все дело в сильной армии и ее численности. В программе заложено три «популяции» людей: военные, гражданские и зомби. Только при условии, что в стране приходится 46 солдат на каждую тысячу гражданских, «живые мертвецы» будут уничтожены до того, как эпидемия начнет разрастаться до неконтролируемого уровня, сообщает «РИА Новости».
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
Дима малочик ты кдк самая харошая групаЧитать статью
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Яша
Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!Читать статью
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Зиновий
Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…Читать статью
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Кирил
Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...Читать статью
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