Ученые назвали точное время рождения Луны

Свой ответ на вопрос, когда точно появилась Луна, дали американские ученые. Они утверждают, что естественный спутник Земли «родился» в течение первых 60 миллионов лет существования Солнечной системы.

Напомним, наша планетная система сформировалась путем гравитационного сжатия газопылевого облака примерно 4,57 млрд лет назад. Радиоизотопный анализ показал, что Земля и Луна имеют примерно одинаковый возраст: около 4,5 млрд лет.

Астфофики из США провели радиоизотопное исследование новых образцов пород с Луны и выяснили, что формирование коры на спутнике началось именно 4,51 млрд лет назад. Это позволило более точно установить время рождения Луны. Исследователи уверены, что данное открытие поможет им выяснить, как все же родился наш естественный спутник.

Согласно давно принятой официальной версии, Луна образовалась 4,6 миллиарда лет тому назад. Но при этом до сих пор ученые не пришли к единому мнению, как все же у Земли появился спутник.

Так, на сегодняшний день существует не менее шести официальных версий. Согласно «Википедии», есть гипотеза центробежного разделения. Суть ее — от быстро вращающейся протоземли под действием центробежных сил отделился кусок вещества. Из него затем образовалась Луна.

Также популярна гипотеза захвата. Согласно ей, Земля и Луна образовались независимо, в разных частях Солнечной системы. Когда небесное тело проходило близко к земной орбите, она была захвачена гравитационным полем Земли и стала ее спутником.

Некоторые ученые настаивают на том, что Земля и Луна образовались одновременно, в непосредственной близости друг от друга (гипотеза совместного образования).

Есть и гипотеза испарения: из расплавленной протоземли были выпарены в пространство значительные массы вещества, которые затем остыли, сконденсировались на орбите и образовали протолуну.

Существует также гипотеза многих лун. Как утверждаю ее сторонники, несколько маленьких лун были захвачены гравитацией Земли, затем они столкнулись друг с другом, разрушились, и из их обломков образовалась нынешняя Луна.

И, наконец, гипотеза столкновения. Кратко суть такова: протоземля столкнулась с другим небесным телом, а из выброшенного при столкновении вещества образовалась Луна.

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