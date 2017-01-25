Ученые не нашли связи между тестостероном и лидерством

Специалисты провели ряд исследований и заявили, что уровень гормона тестостерона никак не оказывает влияние на лидерские качества человека.

В эксперименте приняли участие 125 штатных сотрудников и менеджеров из разных компаний в Нидерландах.

Выяснилось, высокие уровни тестостерона присущи авторитарному стилю руководства, нежели менеджерам.

Тестостерон может быть связан с благоприятным социальным нравом, таким как говорить правду или акцентировать внимание на других людей, передает портал наш сайт.