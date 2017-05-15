Ученые: Нос мужчины может многое рассказать

Александр
Автор: Александр Май 15, 2017 17:45

Ученые провели исследование и выразили уверенность в том, что форма и размер носа мужчины может многое рассказать о его поведении в постели.

В эксперименте приняли участие 1600 британских женщин, которые рассказали пикантные подробности своей сексуальной жизни.

Выяснилось, что мужчины с большими носами могут заниматься любовью очень долгое время. В первую очередь это связано с большой дозой кислорода, которая поступает в легкие и насыщает организм.

Мужчины с тонкими носами не любят экспериментировать, у страстных мужчин  короткий и вздернутый нос. Нос с горбинкой говорит о сильном и упрямом характере мужчины.

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Май 15, 2017 17:45
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