Ученые: Нос мужчины может многое рассказать

Ученые провели исследование и выразили уверенность в том, что форма и размер носа мужчины может многое рассказать о его поведении в постели.

В эксперименте приняли участие 1600 британских женщин, которые рассказали пикантные подробности своей сексуальной жизни.

Выяснилось, что мужчины с большими носами могут заниматься любовью очень долгое время. В первую очередь это связано с большой дозой кислорода, которая поступает в легкие и насыщает организм.

Мужчины с тонкими носами не любят экспериментировать, у страстных мужчин короткий и вздернутый нос. Нос с горбинкой говорит о сильном и упрямом характере мужчины.

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