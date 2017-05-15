Ученые: Нос мужчины может многое рассказать

Ученые провели исследование и выразили уверенность в том, что форма и размер носа мужчины может многое рассказать о его поведении в постели.
В эксперименте приняли участие 1600 британских женщин, которые рассказали пикантные подробности своей сексуальной жизни.
Выяснилось, что мужчины с большими носами могут заниматься любовью очень долгое время. В первую очередь это связано с большой дозой кислорода, которая поступает в легкие и насыщает организм.
Мужчины с тонкими носами не любят экспериментировать, у страстных мужчин короткий и вздернутый нос. Нос с горбинкой говорит о сильном и упрямом характере мужчины.
Фото: pixabay.com
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Селивёрстов Владимир Николаевич
Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…Читать статью
-
Светлана
Если он станет сити- менеджером Бийска- город вымретЧитать статью
-
Фириджанова
...Я знаю мир — он стар и полон дряни, Я знаю птиц, летящих на манок, Я…Читать статью
-
коля пупкин
парень молодецЧитать статью
-
Светлана
ДаЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий