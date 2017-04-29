Ученые обнародовали самый лучший способ похудения

Биологи провели исследование и выразили уверенность в том, что регулярные занятия спортом способны воздействовать на генетические факторы, которые вызывают ожирение.
Эксперты отметили, что в первую очередь необходимо бороться с причиной появления лишнего веса, а потом ликвидировать последствия.
Отметим, за предрасположенность к ожирению отвечает ген FTO. Человек начинает набирать лишние килограммы из-за недостатка белков или углеводов.
Ученые советуют заниматься постоянными физическими нагрузками, сопровождающимися исключительно здоровым питанием, пишет портал «Актуальные новости».
Фото: pixabay.com
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