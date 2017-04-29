Ученые обнародовали самый лучший способ похудения

Александр
Автор: Александр Апрель 29, 2017 01:46

Биологи провели исследование и выразили уверенность в том, что регулярные занятия спортом способны воздействовать на генетические факторы, которые вызывают ожирение.

Эксперты отметили, что в первую очередь необходимо бороться с причиной появления лишнего веса, а потом ликвидировать последствия.

Отметим, за предрасположенность к ожирению отвечает ген FTO. Человек начинает набирать лишние килограммы из-за недостатка белков или углеводов.

Ученые советуют заниматься постоянными физическими нагрузками, сопровождающимися исключительно здоровым питанием, пишет портал «Актуальные новости».

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Апрель 29, 2017 01:46
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