Ученые обнародовали три качества идеальной супруги

Ученые из Германии выдвинули гипотезу о том, что каждый мужчина выделяет для себя ряд основных качеств, которыми должна владеть его будущая супруга.
В исследовании приняли участие мужчины от 20 до 50 лет, ученым удалось выделить три основных критерия, на которые полагается сильный пол.
Первое главное качество – кулинарные способности. На вторую строчку мужчины вынесли красоту и привлекательность своей избранницы. Третье место занял интим, передает портал наш сайт.
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