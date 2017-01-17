Ученые обнародовали три качества идеальной супруги

Ученые из Германии выдвинули гипотезу о том, что каждый мужчина выделяет для себя ряд основных качеств, которыми должна владеть его будущая супруга.

В исследовании приняли участие мужчины от 20 до 50 лет, ученым удалось выделить три основных критерия, на которые полагается сильный пол.

Первое главное качество – кулинарные способности. На вторую строчку мужчины вынесли красоту и привлекательность своей избранницы. Третье место занял интим, передает портал наш сайт.