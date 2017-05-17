Ученые: Обнародованы глобальные катастрофы будущего

Через лет восемь тысяч лет Земле грозит глобальная катастрофа, которая связана с программным обеспечением. Самые вероятные сценарии Апокалипсиса — ледниковый, супервулканы ив течение 500 тысяч лет на нашу планету может упасть метеорит.

Океаны Земли тоже полностью исчезнут в результате мощного парникового эффекта, передает «Политэксперт».

Ранее сообщалось, глобальные катастрофы грозят унести жизни, как минимум, 750 миллионов жителей планеты. Что касается долгосрочной перспективы, то здесь аналитики выделяют две наиболее опасные угрозы. Это конец света, который может наступить в результате ядерной войны.

Тем более, в среде политиков вновь становится актуальной мода мериться, у кого ракеты длиннее. Другой источник фатальных рисков — через 400-500 миллионов лет может произойти мощная гамма-вспышка, которая полностью уничтожит озоновый слой на Земле.

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