Ученые обнаружили, чем мыши похожи на мужчин

В головном мозге мужчин и мышей ученые обнаружили специфическую группу схожих нервных клеток. Отвечают они за агрессию по отношению к конкурентам и способны даже труса, под влиянием эмоций, превратить в героя и мачо. Еще была зафиксирована связь между центром удовольствия и агрессии. Ученые полагают, что именно поэтому насилие является одним из основных способов решения проблем на протяжении веков.

В качестве доказательства РИА Новости рассказывает об исследовании специалистов из Каролинского института в Стокгольме (Швеция), опубликованной в известном научном журнале.

За последние годы ученые открыли сразу несколько участков мозга, которые отвечают за разные особенности характера человека и животных, включая рискованное поведение и другие скрытые поведенческие реакции. Например, склонность к риску, а также за работу достаточно сложных поведенческих программ, о наличии которых сам их обладатель даже не подозревает. Оказалось, что зоны, включающие агрессивное поведение и те, которые отвечают за чувство страха совсем рядом.

"Центр агрессии" в мозге мышей и людей активизировали, создавая искусственно конфликтную ситуацию: людей и животных сталкивали друг с другом в тесном коридоре. Почти всегда такие ситуации оканчивались дракой животных и словесной перепалкой между людьми.

Исследуя потом мышей, ученые выяснили, что в это время активным был небольшой клочок нервной ткани в так называемом гипоталамусе. Именно он управляет выработкой гормонов и самыми примитивными поведенческими реакциями, в том числе половым влечением.

Один из авторов исследования Бробергер и его соратники решили выяснить, что случится, если активность будет принудительно понижена или повышена. Для этого они заразили гипоталамус нескольких "альфа"- и "омега-самцов" при помощи специального ретровируса, который встроил в его клетки особые гены, позволявшие управлять их работой.

"Зараженную партию" они запустили в те же самые узкие трубы-коридоры. В результате определенных искусственно вызванных реакций, самые слабенькие и маленькие неожиданно превратились в агрессивных и смелых, а альфа-самцы, напротив, утратили свои брутальные повадки.

Эта особенность в работе вещества гипоталамуса PMv проходит не сразу. Именно поэтому, как животные, так и люди не могут сразу успокоиться после попадания в какие-то сложные ситуации.