Ученые обнаружили новое свойство физических упражнений

Александр
Автор: Александр Декабрь 20, 2017 11:46

Те, кто регулярно занимаются спортом и дают себе физическую нагрузку, реже имеют проблемы с кишечником и пищеварением в целом. К такому выводу пришли ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Как пишет Лента.ру, в ходе эксперимента, мышам со стерильным кишечником пересадили фекальные микробиомы, полученные от грызунов с низким и высоким уровнями физической активности.  В итоге у мышей, которые получили микроорганизмы от физически активных сородичей, значительно улучшилась микрофлора кишечника вне зависимости от диетических пристрастий.

Также исследователи наблюдали за небольшой группой женщин с нормальным и избыточным весом. В течение шести недель они регулярно получали кардионагрузки, а потом на полтора месяца прекратили физические упражнения. Оказалось, что интенсивные физические упражнения привели к резкому увеличению концентрации масляной кислоты, необходимой для эффективного переваривания, в кишечнике у женщин с нормальным весом. Концентрация у полных дам была незначительная. После прекращения регулярных физических упражнений уровни масляной кислоты в кишечнике у наблюдаемых вернулись к прежним значениям.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 20, 2017 11:46
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