Ученые обнаружили способ замедлить старение с помощью сна

Александр
Автор: Александр Февраль 10, 2017 12:45

Ученые научились замедлять процесс старение организма с помощью гормона сна. Удачный эксперимент был проведен сотрудниками Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН.

В ходе опытов на крысах ученые доказали, что длительный прием мелатонина способствует закрытию пор в митохондриях и препятствует «побегу» ферментов. Постоянный прием мелатонина даже у старых животных улучшает функции митохондрий.

Дело в том, что в процессе старения ключевую роль в процессе старения играют митохондрии (своеобразные «электростанции» в клетках человека). Когда они плохо справляются со своими функциями, в клетках возникает хронический недостаток молекул АТФ.

Поясним, АТФ – это нуклеозидтрифосфат, выполняющий важную роль в обмене энергии и веществ в организмах. Является универсальным источником энергии для всех биохимических процессов. Из-за недостатка АТФ возникают такие старческие заболевания как болезнь Альцгеймера и диабет.

С возрастом в митохондриях появляются поры, через которые уходят «лишние» ионы кальция. Пожилые митохондрии хуже справляются со стрессом и появлением агрессивных молекул в своих пределах. Этот процесс со временем приводит к разрушению митохондрии и запуску программы самоуничтожения клетки, пишут «РИА Новости».

Мелатонин (гормон сна) может замедлить процесс естественное старение организма. Также он препятствует набору массы тела, потере чувствительности к инсулину и снижению физической активности.

Этот гормон является сильным антиоксидантом, способным нейтрализовать агрессивные молекулы внутри клеток. Главным источником и «потребителем» мелатонина является мозг.

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Александр
Автор: Александр Февраль 10, 2017 12:45
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