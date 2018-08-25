Ученые объяснили, чем питаться, чтобы не заболеть раком

Британские ученые по результатам исследования пришли к выводу, что химические вещества, которые есть в брокколи и капусте, положительно влияют на здоровье желудочно-кишечного тракта и даже могут предотвратить рак толстой кишки.
Специалисты проследили, как влияет на организм грызунов индол-3-карбинола – он вырабатывается при употреблении в пищу растений рода Brassica. Оказалось, что данное соединение делает более активным белок, называемый арильным углеводородным рецептором, пишет «РИА Новости».
Если этого белка слишком мало в организме, кишечник может воспалиться, а это уже повышает риск онкологического заболевания. Без этого белка не формируются клетки, которые усваивают питательные вещества или вырабатывают защитный секрет.
Если снова начать употреблять капусту, эпителий восстанавливается, кишечник снова работает хорошо. Соответственно, снижается риск злокачественных образований.
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Алена
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алена
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Evgen
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Софья Александровна
Я тоже хочу увидетьЧитать статью
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