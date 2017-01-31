Ученые объяснили феномен «киноленты» перед смертью

Ученые в Израиле ответили на вопрос – почему перед смертью у человека проносится вся жизнь перед глазами.

По мнению экспертов, такое происходит из-за активации определенной части головного мозга, которая отвечает за воспоминания.

Результаты удалось собрать благодаря опросу 264 людей, которые пережили клиническую смерть.

Ответы респондентов были преимущественно однотипными и подтверждающими, что многие люди действительно видят самые яркие моменты своей жизни перед смертью, передает riafan.ru.

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