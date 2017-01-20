Ученые объяснили, как возникла любовь

Исследователи выразили уверенность, что чувство любовь могла развитья из заставляющего отца защищать своих детей инстинкта.
Ученые проанализировали поведение обезьян и дельфинов. Эксперты пришли к выводу, что любовь самца к самке, а позже мужчины к женщине могла возникнуть из родительского инстинкта. Самец был обязан защищать свое потомство от представителей своего же вида.
В процессе эволюции инстинкт претерпел значительные изменения и послужил основой для появления современных романтических чувств.
Более того, было проведено исследование о работе человеческого мозга. Как выяснилось, в состоянии влюбленности у человека активны участки головного мозга, которые отвечают за родительский инстинкт.
Фото: pixabay.com
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