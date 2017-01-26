Ученые объяснили, каким должен быть здоровый сон

Группа исследователей из США обнародовала параметры настоящего здорового сна.
Эксперты рассказали результаты, согласно которым человек должен переходить из состояния бодрствования в сон примерно за полчаса.
Кроме того, 85% времени человек должен спать, накрывшись одеялом.
Эксперты подчеркивают, что для здорового сна разрешается просыпаться ночью один раз, однако заснуть в этом случае необходимо за 20 минут.
Ранее сообщалось, ученые из США пришли к выводу, что при недосыпании вероятность подхватить простуду возрастает в несколько раз. Для того, чтобы иммунитет человека был крепким, на сон следует отводить шесть-семь часов.
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