Ученые объяснили, почему Луна становится «клубничной»

Александр
Автор: Александр Июль 17, 2017 21:45

В некоторые ночи Луна приобретает необыкновенный розовый оттенок. В народе такое явление стали называть «клубничной луной».

Чаще всего спутник Земли приобретает клубничный оттенок летом. Ученые говорят, что в это время года в атмосфере скапливается особенно много пыли и разных мелких частиц. Они преломляют лучи света и придают Луне особый розовый цвет, поясняют специалисты.

Кроме того, Луна может менять свой оттенок во время затмений, когда наша планета заслоняет спутник от Солнца, пишет «Экономика сегодня». 

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Александр
Автор: Александр Июль 17, 2017 21:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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