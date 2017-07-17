Ученые объяснили, почему Луна становится «клубничной»

В некоторые ночи Луна приобретает необыкновенный розовый оттенок. В народе такое явление стали называть «клубничной луной».
Чаще всего спутник Земли приобретает клубничный оттенок летом. Ученые говорят, что в это время года в атмосфере скапливается особенно много пыли и разных мелких частиц. Они преломляют лучи света и придают Луне особый розовый цвет, поясняют специалисты.
Кроме того, Луна может менять свой оттенок во время затмений, когда наша планета заслоняет спутник от Солнца, пишет «Экономика сегодня».
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Комментарии
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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