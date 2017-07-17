Ученые объяснили, почему Луна становится «клубничной»

В некоторые ночи Луна приобретает необыкновенный розовый оттенок. В народе такое явление стали называть «клубничной луной».

Чаще всего спутник Земли приобретает клубничный оттенок летом. Ученые говорят, что в это время года в атмосфере скапливается особенно много пыли и разных мелких частиц. Они преломляют лучи света и придают Луне особый розовый цвет, поясняют специалисты.

Кроме того, Луна может менять свой оттенок во время затмений, когда наша планета заслоняет спутник от Солнца, пишет «Экономика сегодня».