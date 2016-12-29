Ученые объявили о грядущей экологической катастрофе

Ученые из Университета Флориды заявили, что Земле грозит экологическая катастрофа. Причем речь идет не об аморфном будущем, а о ближайших десятилетиях.

Исследователи представили доказательства, что потепление на один градус Цельсия в глобальном масштабе привело к последствиям, которые уже ощущаются в природных системах. Ученые утверждают, что меняются гены, физиология и физические особенности.

Группа исследователей обнаружила, что более 80% экологических процессов, которые являются основой для жизнедеятельности морских, пресноводных и наземных экосистем, уже показывают признаки реагирования на изменение климата.

Таким образом, утверждают экологи, последствия глобального потепления уже изменили климат Земли и затронули всю экосистему планеты.