Ученые: один год жизни собаки равняется 15 человеческим

Ученые отметили тот факт, что один год собачьей жизни можно приравнять к 15 годам человеческой. А раньше исследователи утверждали, что собака полностью формируется к году, а человек – к семи годам, следовательно соотношение биологического возраста питомца и человека можно считать как 1:7.
Ученые также обратили внимание ещё вот на что. Со второго года жизни пёсик начинает взрослеть индивидуально, и скорость его старения, а также век собачий во многом зависят от размеров тела животного и породы.
Так что сколько вам лет, Джим, Дружок, Дикаша? Только вот надо и условия учитывать вашей непростой жизни. Разные переживания, стрессы. Например, холодную будку, плохой уход.
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