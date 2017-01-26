Ученые: ограничивать себя в еде следует после 30 лет

Диетологи из США провели исследование и выразили уверенность в том, что после 30 лет следует менять свой обычный рацион.

Отметим, эксперимент был проведен на макаках-резусах. Диетологи заменили им калорийную пищу на здоровую, а также уменьшили порции.

В итоге макаки, рацион которых содержал на 20% меньше калорий, жили на 9 лет дольше.

Диетологи сообщили, что 30 лет – это критический возраст для организма. Врачи советую максимально ограничить калорийную еду, уменьшить порции приема пищи и также не наедаться на ночь, передает наш сайт.