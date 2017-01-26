Ученые: ограничивать себя в еде следует после 30 лет

Александр
Автор: Александр Январь 26, 2017 19:45

Диетологи из США провели исследование и выразили уверенность  в том, что после 30 лет следует менять свой обычный рацион.  

Отметим, эксперимент  был проведен на макаках-резусах. Диетологи заменили  им калорийную пищу на здоровую, а также уменьшили порции.

В итоге макаки, рацион которых содержал на 20% меньше калорий, жили на 9 лет дольше.

Диетологи сообщили, что 30 лет – это критический возраст для организма. Врачи советую максимально ограничить калорийную еду, уменьшить порции приема пищи и также не наедаться на ночь, передает наш сайт.

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Александр
Автор: Александр Январь 26, 2017 19:45
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