Ученые опровергли миф о влиянии стресса на вес

Александр
Автор: Александр Январь 7, 2017 12:46

Британские ученые доказали, что сам по себе стресс практически никак не сказывается на весе человека. То есть, набор или потеря веса лишь опосредованно связаны с эмоциональным состоянием человека.

К таким выводам они пришли в ходе нового исследования, в котором приняли участие сотни добровольцев. Выяснилось, что более чем в двух третей случаев не было непосредственной связи между стрессом и набором веса.

Слово «стресс» в переводе с английского означает «напряжение». В научный оборот этот термин введен в 1936 году канадским физиологом Гансом Селье, разработавшим общую концепцию стресса как приспособительной реакции организма на воздействие экстремальных факторов.

Необыкновенная популярность как самой концепции, так и самого понятия «стресс» возникла благодаря тому, что они помогают легко объяснить многие явления нашей повседневной жизни: реакции на возникающие трудности, конфликтные ситуации, неожиданные события.

В отчете Организации Объединенных Наций отмечается, что стресс – одна из наиболее серьезных проблем в медицине. По оценкам западных экспертов, до 70% заболеваний связано с эмоциональным стрессом.

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Александр
Автор: Александр Январь 7, 2017 12:46
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