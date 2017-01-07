Ученые опровергли миф о влиянии стресса на вес

Британские ученые доказали, что сам по себе стресс практически никак не сказывается на весе человека. То есть, набор или потеря веса лишь опосредованно связаны с эмоциональным состоянием человека.

К таким выводам они пришли в ходе нового исследования, в котором приняли участие сотни добровольцев. Выяснилось, что более чем в двух третей случаев не было непосредственной связи между стрессом и набором веса.

Слово «стресс» в переводе с английского означает «напряжение». В научный оборот этот термин введен в 1936 году канадским физиологом Гансом Селье, разработавшим общую концепцию стресса как приспособительной реакции организма на воздействие экстремальных факторов.

Необыкновенная популярность как самой концепции, так и самого понятия «стресс» возникла благодаря тому, что они помогают легко объяснить многие явления нашей повседневной жизни: реакции на возникающие трудности, конфликтные ситуации, неожиданные события.

В отчете Организации Объединенных Наций отмечается, что стресс – одна из наиболее серьезных проблем в медицине. По оценкам западных экспертов, до 70% заболеваний связано с эмоциональным стрессом.