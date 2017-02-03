Ученые опровергли опасность гаджетов для детей

Психологи разрушили гипотезу о том, что использование смартфонов и планшетов во время учебы в школе снижает успеваемость учеников.

По мнению специалистов, дети пользуются гаджетами потому, что они считают занятия скучными.

Выяснилось, что частота использования смартфонов и планшетов при этом никак не связана с успеваемостью – ими пользуются как отличники, так и двоечники.

Кстати, 70% случаев школьники искали в Сети информацию, которая напрямую относится к теме занятия.

Ранее ученые из Университета Монреаля выяснили, в чем заключается главная опасность гаджетов для здоровья детей. Оказывается, из-за сотовых телефонов подростки начинают меньше и хуже спать.