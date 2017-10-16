Ученые: от длины ног зависит здоровье человека

Александр
Автор: Александр Октябрь 16, 2017 17:45

Учёные рассказали, что мужчины ценят в женщинах, а женщины в мужчинах — длинные ноги. Именно эта часть тела вызывает у обоих полов бурю эмоций и шквал волнений. Естественно, ноги должны быть еще и прямыми, потому что это говорит о хорошей генетике и здоровье организма.

Выяснилось, по длине ног можно определить — здоров ли человек или нет. По словам исследователей, данный фактор влияет на репродуктивную систему.  Психологи из Польши пояснили, что и мужчины, и женщины более привлекательны противоположному полу, если у них достаточно длинные ноги.

Участниками исследования стали 200 человек. Согласно результатам, у коротконогих людей повышен риск развития диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, у них повышен уровень триглицерида, что характерно для людей с нарушенным давлением.

Считается, чем женщина лучше питалась в детском возрасте, тем длиннее ее ноги будут, пишут «Актуальные Новости».

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Александр
Автор: Александр Октябрь 16, 2017 17:45
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