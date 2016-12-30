Ученые открыли новое генетическое заболевание

Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 01:45

Ген и мутация нового генетического заболевания впервые идентифицирован исследователями СВФУ совместно с коллегами из Осакского университета. 

Как сообщают в пресс-службе вуза, ген заболевания и его мутация идентифицированы исследовательской группой впервые за всю историю медицины. По выводам ученых заболевание проявляется в раннем детстве, имеет мультисистемный характер, то есть происходит поражение сердца, кожи, суставов, почек и других органов, что приводит к ранней младенческой и детской смертности.

Это совершенно новое генетическое нарушение, нашли ген и мутацию, вызывающие заболевание обмена. Также внедрили в медико-генетической консультации ДНК-диагностику этого заболевания.

В исследовании, кроме сотрудников лаборатории вуза и японской стороны, приняли участие врачи-генетики медико-генетической консультации Республиканской больницы №1 – Национального центра медицины.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 01:45
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