Физики из Массачусетского технологического института Соединенных Штатов провели экспперимент: заставили фотоны взаимодействовать между собой. В результате ученые открыли новую форму света иного вида свечения.
Специалисты сделали так, чтобы фотоны взаимодействовали друг с другом: они пропустили лазерный луч сквозь плотное облако ультрахолодных атомов рубидия. Соединив фотоны в пары и триплеты, ученые замедлили их движение в 100 раз. В свободном состоянии их скорость составляет 300 тыс. км/с.
В итоге была открыта новая форма света, при которой три световые частицы слипались и создавали собой совершенно новый вид свечения, сообщает научное издание Science Daily.
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