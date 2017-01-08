Ученые открыли новый способ продлить жизнь

Александр
Автор: Александр Январь 8, 2017 16:45

Ученые из США совершили настоящий научный прорыв и открыли действенный способ продлить жизнь. Как выяснили исследователи, благодаря изменению или удалению вредоносных пигментов в крови, можно получить здоровые клетки, способные развиваться и далее.

В результате человек сможет жить на несколько лет дольше. Ученые обнаружили несколько групп биомаркеров, которые необходимо регулировать для продления жизни человека.

В ходе эксперимента было доказано, что изменение биомаркеров крови продлевает на пару лет генерирование кровеносных сосудов.

Специалисты взяли 5 тысяч образцов крови и проанализировали их на показатели биомаркеров во время изменения микрочастиц. Удалось выделить 26 различных подписей биомаркеров, которые отвечают за возраст человека, заболевания и формирование раковых клеток в организме, пишет vistanews.ru.

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Январь 8, 2017 16:45
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