Ученые открыли новый вид гигантского пернатого динозавра

Ученые обнаружили новый вид гигантских динозавров с перьями, которые жили примерно 90 млн лет назад. Палеонтологам удалось найти их окаменевшие яйца.
Яйца, достигавшие в длину 45 см, были обнаружены еще в 1990-х годах в Китае, в провинции Хэнань. Это одни из самых крупных найденных яиц. Они были уложены в кольцо, которое, по всей видимости, когда-то являлось гнездом диаметром в 2-3 метра. В одном из яиц оказался окаменелый скелет эмбриона, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на журнал Nature Communications. По мнению ученых, во всем яйцекладе лежало несколько десятков яиц.
Только сейчас специалистам удалось исследовать остатки эмбриона. Выяснилось, что яйца были отложены неизвестным ранее видом овирапторозавра, пернатого динозавра. Останки самого динозавра ученые не нашли, но, по их расчетам, его рост должен был достигать восьми метров, а вес – трех тонн. Это самый крупный из известных видов динозавров, который высиживал яйца.
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Светлана
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Фириджанова
...Я знаю мир — он стар и полон дряни, Я знаю птиц, летящих на манок, Я…Читать статью
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коля пупкин
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Светлана
ДаЧитать статью
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