Ученые ответили, почему чили сжигает лишние килограммы

Александр
Автор: Александр Май 24, 2017 11:45

Международная группа ученых нашла чудодейственный продукт, который помогает бороться с ожирением. По мнению специалистов из США, в перце чили есть вещество капсаицин, которое положительно влияет на пищеварение. 

Таким образом, попав в пищеварительную систему человека, капсаицин снижает число и активность бактерий, продуцирующих липополисахарид. Между тем, он стимулирует деятельность полезной для желудка и кишечника микрофлоры.

В частности, перец чили также может использоваться как средство для блокирования болевых ощущений.

Ранее сообщалось, что для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы необходимо принимать в пищу кари, а в случае с несварениями – кайенский перец.

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Май 24, 2017 11:45
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