Ученые ответили, почему молодежь боится взрослеть

Ученые из США провели ряд тестов и попытались ответить, почему современная молодежь боится взрослой жизни. Тенденция стала распространяться по всему миру и больше не является чем-то странным.

Выяснилось, что проблема современности в том, что молодые люди не испытывает желания заводить семью и искать стабильную работу.

Участники эксперимента рассказали о своих страхах взросления. Согласно результатам, у всех респондентов, которые родились после 1981 года, были общие страхи.

В итоге эксперты резюмировали, что на современную молодежь так влияет технологичность мира, кризис и растущий уровень безработицы.