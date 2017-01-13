Ученые ответили, почему молодежь боится взрослеть

Ученые из США провели ряд тестов и попытались ответить, почему современная молодежь боится взрослой жизни. Тенденция стала распространяться по всему миру и больше не является чем-то странным.
Выяснилось, что проблема современности в том, что молодые люди не испытывает желания заводить семью и искать стабильную работу.
Участники эксперимента рассказали о своих страхах взросления. Согласно результатам, у всех респондентов, которые родились после 1981 года, были общие страхи.
В итоге эксперты резюмировали, что на современную молодежь так влияет технологичность мира, кризис и растущий уровень безработицы.
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