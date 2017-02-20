Ученые: Пальцы могут многое рассказать

Ученые из России провели исследование и выразили уверенность в том, что пальцы рук человека несут важнейшую информацию.
В эксперименте приняли участие 900 женщин и 700 мужчин. По мнению ученых, с помощью пальцев руки можно определить продолжительность жизни, успешность человека и не только.
Кстати, узоры на кончиках пальцев человека не меняются в течение жизни. Они формируются у плода на третьем — пятом месяце беременности. Отпечатки пальцев служат генетическим маркером, который можно легко считывать, классифицировать и анализировать.
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