Ученые: Пальцы могут многое рассказать

Александр
Автор: Александр Февраль 20, 2017 09:45

Ученые из России провели исследование и выразили уверенность в том, что пальцы рук человека несут важнейшую информацию.

В эксперименте приняли участие 900 женщин и 700 мужчин. По мнению ученых, с помощью пальцев руки можно  определить продолжительность жизни, успешность человека и не только.

Кстати, узоры на кончиках пальцев человека не меняются в течение жизни. Они формируются у плода на третьем — пятом месяце беременности. Отпечатки пальцев служат генетическим маркером, который можно легко считывать, классифицировать и анализировать.

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Александр
Автор: Александр Февраль 20, 2017 09:45
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