Ученые: Пальцы могут многое рассказать

Ученые из России провели исследование и выразили уверенность в том, что пальцы рук человека несут важнейшую информацию.

В эксперименте приняли участие 900 женщин и 700 мужчин. По мнению ученых, с помощью пальцев руки можно определить продолжительность жизни, успешность человека и не только.

Кстати, узоры на кончиках пальцев человека не меняются в течение жизни. Они формируются у плода на третьем — пятом месяце беременности. Отпечатки пальцев служат генетическим маркером, который можно легко считывать, классифицировать и анализировать.