Ученые: подростки-лжецы склонны к ранней «любви» к алкоголю

Американские ученые провели масштабное исследование и пришли к выводу, что склонность подростка обманывать родителей повышает риск раннего употребления алкоголя. Между тем, тотальный контроль со стороны родственников только усугубит положение дел.
Согласно результатам опросов, привычка подростков лгать и как следствие алкогольная зависимость не появится, если в семье царят теплые и доверительные отношения между детьми и родителями. Подростки раскрывают больше информации о себе родителям, которых они воспринимают как любящих и поддерживающих.
Ученые фиксировали социодемогарфические параметры, характер детско-родительских отношений, а также практики лжи и сокрытия информации, сообщает ТАСС.
Фото: pixabay.com
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Виктория
Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?Читать статью
-
Зарин
Кдк вы суперЧитать статью
-
андрей
Неплохо пороботалиЧитать статью
-
Селивёрстов Владимир Николаевич
Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…Читать статью
-
Светлана
Если он станет сити- менеджером Бийска- город вымретЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий