Ученые: подростки-лжецы склонны к ранней «любви» к алкоголю

Александр
Автор: Александр Май 19, 2017 05:45

Американские ученые провели масштабное исследование и пришли к выводу, что склонность подростка обманывать родителей повышает риск раннего употребления алкоголя. Между тем, тотальный контроль со стороны родственников только усугубит положение дел.

Согласно результатам опросов, привычка подростков лгать и как следствие алкогольная зависимость не появится, если в семье царят теплые и доверительные отношения между детьми и родителями. Подростки раскрывают больше информации о себе родителям, которых они воспринимают как любящих и поддерживающих.

Ученые фиксировали социодемогарфические параметры, характер детско-родительских отношений, а также практики лжи и сокрытия информации, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Май 19, 2017 05:45
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