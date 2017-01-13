Ученые поведали, как правильно принимать душ

Ученые провели ряд тестов и сформулировали несколько правил, как правильно принимать душ.
Душ в основном принимают утром и вечером. К слову, утренний душ должен быть прохладным.
Большую пользу приносит контрастный душ, он вызывает расширение сосудов, активный приток крови и насыщение мозга кислородом.
Вечерний душ, в свою очередь, должен расслабить организм и подготовить его ко сну. Температура вечернего душа должна быть умеренно теплой, так как горячая вода пересушивает кожу.
Кроме того, эксперты рассказали, что нужно осторожно выбирать моющие средства, некоторые из них смывают полезные бактерии, которые защищают кожу, передает портал наш сайт
Фото: pixabay.com
Читайте также
- Ученые назвали самый непривлекательный день для женщин 0 27.Дек
- Ученые: соцсети могут испортить настроение на Новый год 0 25.Дек
- Ученые: Вегетарианство приводит к уменьшению мозга 0 07.Янв
- Исследование: социальные сети приводят к депрессии 0 29.Дек
- Стало известно, что человек начинает стареть после 39 лет 0 10.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
-
Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
-
Саша
Вы суперЧитать статью
-
Валентин
Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий