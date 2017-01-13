Ученые поведали, как правильно принимать душ

Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 09:46

Ученые  провели ряд тестов и сформулировали несколько правил, как правильно принимать душ.

Душ в основном принимают утром и вечером. К слову, утренний душ должен быть прохладным.

Большую пользу приносит контрастный душ, он вызывает расширение сосудов, активный приток крови и насыщение мозга кислородом.

Вечерний душ, в свою очередь, должен расслабить организм и подготовить его ко сну. Температура вечернего душа должна быть умеренно теплой, так как горячая вода пересушивает кожу.

Кроме того, эксперты рассказали, что нужно осторожно выбирать моющие средства, некоторые из них смывают полезные бактерии, которые защищают кожу, передает портал наш сайт

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 09:46
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