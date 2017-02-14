Ученые: Поздняя беременность продлевает жизнь

Ученые попытались объяснить тенденцию, в связи с которой женщины все чаще принимают решение обзавестись потомством после 30 лет.

Согласно гипотезе, женщина может дольше прожить, если первенец родится во взрослом возрасте. Точнее вероятность дожить до 95 лет у женщины, повышается вдвое, сообщает «Экономика сегодня».

Кстати, в силу гормональных изменений, существенно повышается вероятность рождения близнецов.

Ранее сообщалось, что медики обнародовали информацию о том, что беременность можно приостановить на целый месяц. Ученые провели опыты на лабораторных крысах, не повредив при этом эмбрионы. Так, спустя 30 дней мышата продолжали расти и развиваться в обычном режиме.