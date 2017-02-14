Ученые: Поздняя беременность продлевает жизнь

Ученые попытались объяснить тенденцию, в связи с которой женщины все чаще принимают решение обзавестись потомством после 30 лет.
Согласно гипотезе, женщина может дольше прожить, если первенец родится во взрослом возрасте. Точнее вероятность дожить до 95 лет у женщины, повышается вдвое, сообщает «Экономика сегодня».
Кстати, в силу гормональных изменений, существенно повышается вероятность рождения близнецов.
Ранее сообщалось, что медики обнародовали информацию о том, что беременность можно приостановить на целый месяц. Ученые провели опыты на лабораторных крысах, не повредив при этом эмбрионы. Так, спустя 30 дней мышата продолжали расти и развиваться в обычном режиме.
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Комментарии
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Алина
Что нужно сдавать для поступления на технологию мяса и мясных продуктовЧитать статью
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Ольга
Светлая память. Жаль, такой хороший человек.Читать статью
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Ирина
Это бывшая школа N 30?Читать статью
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катя 4 классс
мне кажется что сложная программаЧитать статью
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ИДА ГЕРМАНИЯ
Как жалко уходят такие знаменитые люди пусть земля ему будет пухом ЯДВИГА держитесь крепитесь вы были такая идеальная пара я…Читать статью
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