Ученые предложили новую теорию происхождения жизни на Земле

Александр
Автор: Александр Май 13, 2017 02:45

Эксперты развеяли миф о том, что жизнь зародилась в воде. Ученые из Австралии уверены, что жизнь сформировалась в окрестностях горячих гейзеров на суше.

Исследователь Тара Джокич утверждает, что современные горячие источники практически не отличаются от тех, что действовали миллиарды лет назад. При этом вокруг гейзеров породы обнаружены многочисленные следы древней жизни. 

Один из самых древних следов жизни был обнаружен в регионе Пилбара на западе Австралии. Его возраст — порядка 3,5 миллиардов лет.

Древнейшие микробы обитали в первичном океане около 3,4 миллиарда лет назад. По утверждениям геологов, жизнь могла зародиться до этой временной отметки, пишет ren.tv.

Ранее сообщалось, источником всего живого стала молекула РНК. Эксперты утверждают, что именно РНК сыграла ключевую роль в зарождении жизни на Земле. Все клеточные организмы используют ее для программирования синтеза белков. Считается, что сначала возник РНК-мир, а уж затем появились ДНК и белки, сделавшие организмы сложными.

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Александр
Автор: Александр Май 13, 2017 02:45
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