Ученые предложили погулять по таинственному Марсу

Ученые всегда были одержимы планетой Марс, они продолжают тщательное ее изучение. Марс и Земля, действительно, очень похожи – есть атмосфера и наличие воды. Одержимость человечества в том, чтобы узнать, что такое Марс, не ослабевает.

Чтобы открыть завесу тайны этой планеты, американское аэрокосмическое агентство сообщило о запуске интернет-сервиса, который предлагает совершить виртуальную прогулку по поверхности Марса.

Как пишет «Московский Комсомолец», маршрут этой увлекательной прогулки будет проходить по следам марсохода Curiosity. К слову, для составления интерактивной 3D-карты поверхности красной планеты специалисты NASA сотрудничали с картографами Google.

Виртуальный Марс будет доступен всем, у кого есть компьютер или мобильное устройство. Помимо этого сервис предусматривает подключение очков виртуальной реальности.

В ближайшие десятилетия, мы, вероятно, продолжим отправлять туда марсоходы и впервые пошлем туда человека. И со временем, учитывая наличие необходимых ресурсов, четвертая планета от Солнца когда-нибудь станет пригодной для проживания.