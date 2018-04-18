Ученые придумали для женщин браслет, защищающий от насильников

Александр
Автор: Александр Апрель 18, 2018 05:45

Американские ученые из Университета Алабамы изобрели для женщин браслет, который защитит в случае нападения или сексуального домогательства. Украшение само сможет определить, что на хозяйку напали и автоматически вызвать помощь. 

Создавая прототип, специалисты применили алгоритмы машинного обучения и множество датчиков, которые анализируют движения носителя. Среди них микроконтроллер с гироскопом, акселерометром, датчиками температуры и давления, GPS и микрофонами, сообщают «Вести.ru».

Датчики постоянно отслеживают активность пользователя, могут определять, стоит женщина или лежит. Браслет умеет отличать спонтанные движения от более резких.

Обнаружив угрозу, устройство подключается к смартфону через Bluetooth и отправляет аварийное сообщение с координатами местоположения службе экстренной помощи. Также браслет делает рассылку по списку определенных контактов. Кого нужно об этом информировать, женщина выбирает заранее в специальном приложении.

Стоит отметить, что устройство достаточно недорогое – 40 долларов или примерно 2,5 тыс. рублей.

Фото: University of Alabama at Birmingham 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Апрель 18, 2018 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Тимур

    Тимур

    Отличная статья!

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    В инновационной стратегии развития города Бийска как наукограда наряду с оборонным центром и полюсом нанотехнологий, одним из полюсов роста является…

    Читать статью
  • Сергей

    Сергей

    Спасибо! Очень познавательная статья про окна. Фирма толковая, позвонил по общался с менеджером.

    Читать статью
  • hacker

    hacker

    Бесплатный Play Маркете

    Читать статью
  • Надежда

    Надежда

    Вчера нанесли на стену. Честно говоря, очень боялись большого веса и ширины полотна... Но... Как-то все гладко прошло. Как раз…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии