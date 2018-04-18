Ученые придумали для женщин браслет, защищающий от насильников

Американские ученые из Университета Алабамы изобрели для женщин браслет, который защитит в случае нападения или сексуального домогательства. Украшение само сможет определить, что на хозяйку напали и автоматически вызвать помощь.

Создавая прототип, специалисты применили алгоритмы машинного обучения и множество датчиков, которые анализируют движения носителя. Среди них микроконтроллер с гироскопом, акселерометром, датчиками температуры и давления, GPS и микрофонами, сообщают «Вести.ru».

Датчики постоянно отслеживают активность пользователя, могут определять, стоит женщина или лежит. Браслет умеет отличать спонтанные движения от более резких.

Обнаружив угрозу, устройство подключается к смартфону через Bluetooth и отправляет аварийное сообщение с координатами местоположения службе экстренной помощи. Также браслет делает рассылку по списку определенных контактов. Кого нужно об этом информировать, женщина выбирает заранее в специальном приложении.

Стоит отметить, что устройство достаточно недорогое – 40 долларов или примерно 2,5 тыс. рублей.

Фото: University of Alabama at Birmingham