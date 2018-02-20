Ученые придумали, как убить грипп в помещениях

Американские ученые придумали метод на основе ультрафиолетового излучения, при помощи которого можно убить бактерии и вирусы, не нанося вред человеку.

О том, что ультрафиолетовое излучение уничтожает микробы, ученые знают давно. Но все известные способы вредят здоровью людей – способны вызвать рак кожи или катаракту, пишет ИА REGNUM.

Специалисты Колумбийского университета в Нью-Йорке исследовали короткие ультрафиолетовые волны. Эксперименты показали, что эти волны ликвидируют микробов, но не могут проникать сквозь роговицу глаза или человеческую кожу.

Волны ультрафиолета меньшей длины можно применять в самолетах, школах, больницах и медицинских лабораториях, утверждают ученые.