Ученые придумали, как убить грипп в помещениях

Американские ученые придумали метод на основе ультрафиолетового излучения, при помощи которого можно убить бактерии и вирусы, не нанося вред человеку.
О том, что ультрафиолетовое излучение уничтожает микробы, ученые знают давно. Но все известные способы вредят здоровью людей – способны вызвать рак кожи или катаракту, пишет ИА REGNUM.
Специалисты Колумбийского университета в Нью-Йорке исследовали короткие ультрафиолетовые волны. Эксперименты показали, что эти волны ликвидируют микробов, но не могут проникать сквозь роговицу глаза или человеческую кожу.
Волны ультрафиолета меньшей длины можно применять в самолетах, школах, больницах и медицинских лабораториях, утверждают ученые.
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