Ученые прогнозируют природную аномалию, которая приведет к катастрофе

Вспышка на Солнце, в результате которой может произойти масштабный сбой телеграфной сети, отключение интернета, яркие полярные сияния в низких широтах, нарушение работы энергосистем по всему миру и систем охлаждения на ядерных электростанциях, может произойти уже в ближайшие сто лет.

К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета и опубликовали данные исследования в The Astrophysical Journal, пишут РИА Новости.

По их мнению, грядущая природная аномалия по количеству выделяемой энергии будет сопоставима с вспышкой 1859 года, известной как «Событие Кэррингтона». Тогда в результате возникла геомагнитная буря, а свечение над Скалистыми горами в США было настолько мощным, что разбудило золотоискателей. Они начали готовить завтрак, думая, что наступило утро.

Согласно прогнозу, событие произойдет не позже, чем через сто лет. Вероятность того, что это случится в ближайшие десять лет, равна 12%. Вдобавок ко всему, данная сверхвспышка способна спровоцировать техногенные аварии, уменьшить озоновый слой Земли, повысить уровень радиации и повлечь за собой человеческие жертвы.

В то же время, российский ученый Владимир Кузнецов сообщил, что мощные вспышки на Солнце далеко не всегда являются аномальными для Земли.